30'a yakın hanede şebeke suyu yok. 21. yüzyılda susuzluk çeken köylülerin, ihtiyacını giderdiği kuyularda da su tükendi. Temel ihtiyaçlarını bile gideremeyen köylülerin, bahçelerindeki meyve ve sebzeler kurudu.

CHP'li Muğla Büyükşehir'den büyük rezillik! Vatandaşı susuzluğa mahkum ettiler, görmezden geldiler... | Video