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Giriş Tarihi: 31.8.2023

Valilikten parklarda alkol kullanımı yasağı hatırlatması

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valiliği, piknik ve mesire alanlarında alkol tüketiminin yasaklandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Valiliğimiz alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir karar almamıştır. Yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara hatırlattık. Genelgeyi yayımlamamızda, muhtarlar ve vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur" denildi.
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Valilikten parklarda alkol kullanımı yasağı hatırlatması
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