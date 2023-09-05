İstanbul’daki sağanak yağış ve sel sonrası ilçe belediyeleri seferber oldu: İBB sınıfta kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için uyarıda bulunduğu şiddetli yağış dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağış akşam 17.30 sıralarında Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişleri başlattı.

Yağışın gece saatlerine kadar etkisini azaltarak Avrupa yakasının batısında devam etmesi beklenirken Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128 kilogram, Beykoz'da 37 kilogram, Sarıyer'de 28 kilogram, Çatalca'da 21 kilogram, Silivri'de 15 kilogram yağış kaydedildi. Özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olan sağanak yağışta 18.30'dan 21.30'a kadar sürede metrekareye ortalama 130 kilogram yağış düştüğü ölçüldü.

3 BİN 55 İHBAR GELDİ

Sağanakla birlikte İtfaiyeye bin 500, İSKİ'ye 350, Yol Bakıma 30, AFAD'a bin 150, AKOM'a ise 25 su baskını olmak üzere toplam 3 bin 55 ihbar geldi. Yoğun yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle Başakşehir'de ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler hayatını kaybeden şahısların cansız bedenlerine ulaştı. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde mahsur kalanlar Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak Belediye binasında misafir edildi. Mahsur kalan vatandaşlar yağmurun etkisini kaybetmesiyle birlikte belediye ekipleri tarafından tek tek evlerine bırakıldı.

MİLLET KIRAATHANESİNDE MAHSUR KALANLAR BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

METROYU SEL SULARI VURDU

Sağanak metro ve teleferik hizmetlerini de aksattı. Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu sel sularının basması nedeniyle kapatıldı.

ARNAVUTKÖY'DE DERE TAŞTI

Arnavutköy' İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken Arnavutköy Belediyesi ekipleri köprünün açılması için çalışma yaptı. Boğazköy meydanında selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da Arnavutköy Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE BULVARLAR SULARLA DOLDU

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

SORUN YAŞANAN BÖLGELER VE ÖNEMLİ OLAYLAR

*Başakşehir M3 hattı Kayaşehir Merkez, Siteler ve Turgut Özal Metro İstasyonlarında su baskını. M3 Kirazlı Kayaşehir Metro Hattı Kayasehir istasyon girişine çevresel suların akması nedeniyle Kayaşehir istasyonu saat 20.25 sıralarında yolcu alımına kapatılarak alternatif işletmeye geçildi. Saat 21.22 sularında Siteler ve Turgut Özal istasyonları çevresel etki nedeniyle yolcu alımına kapatılarak alternatif işletmeye geçildi.

*Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi mevkii Mimar Kemalettin Bulvarı, Garanti Kavşağı Altgeçit, Bedrettin Dalan Bulvarı, Mimar Kemalettin Bulvarı, ve Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı ile Kiptaş Masko Evleri Kavşağı'nda oluşan göllenme nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

*Küçükçekmece'de aşırı yağışlar nedeniyle dereler taştı. Sel suları sokakları dahi kapladı.

*Arnavutköy ilçe genelinde çok sayıda evde ve işyerinde su baskını yaşandı.

*Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarısına kadar ulaştı.

*Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

*Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.

İLÇE BELEDİYELERİ SEFERBER OLDU

Şiddetli yağış sonrasında acil müdahalede bulunan AFAD ekiplerinin yanı sıra Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Pendik ve Tuzla belediyelerine bağlı ekipler İstanbul Valiliği koordinasyonunda yağışların etkili olduğu ilçelere ekipleri gönderdi. Ayrıca kendi bölgelerinde de alarm durumuna geçti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA İSTANBUL'A GELDİ

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Arnavutköy Kaymakamlığı'nda kurulan kriz merkezine geçti. Arama kurtarma çalışmalarını koordine eden Bakan Yerlikaya çalışmaları da yakından takip etti.

İBB YİNE SINIFTA KALDI

Kayaşehir Metrosu'nun sular altında kalmasının nedeni ise yağmur suyu hatlarında gerekli bakımların yapılmamasının ve mazgalların taşması sonucu oluştuğu görüldü. İBB yönetiminin gerek Meteoroloji'nin gerekse İstanbul Valiliğinin günlerdir bulunduğu uyarılara rağmen yağmur mazgallarında gerekli tedbirleri almaması yoğun eleştiri aldı. Öte yandan İBB ekiplerinin ihbarlara zamanında müdahalede geç kalması ve kendi sorumluluğunun yükünü ilçe belediyelerine bırakması da vatandaşların tepkisine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamada, taşkınları görmezden geldi. İmamoğlu, yağışın özellikle İstanbul'un su havzası bölgelerinde yoğunlaştığını bunun İstanbul için iyi bir haber olduğunu belirttiği açıklamasında "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.

4 BUÇUK YILDA BAŞAKŞEHİR'E SADECE YAKLAŞIK 3 KİLOMETRE ATIKSU ŞEBEKE HATTI YAPILMIŞ

İstanbul'daki sağanak sonrası AKOM'da açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ eliyle yeraltına yaptıkları yatırımları övdü. Yatırımlar sayesinde taşkınların yaşanmadığını öne süren İmamoğlu'nu hem saha hem de resmi veriler yalanladı. Sağanağın etkili olduğu ilçelerden biri olan Başakşehir'de sel sularında can pazarı yaşanırken İBB yönetiminin 2019 yılından bu yana ilçeye sadece 2 bin 933 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı yaptığı tespit edildi.

İSKİ'nin ilçelere göre atıksu şebeke hattı tablosunda belirtilen rakamlara göre AK Parti döneminde 2019 yılında Başakşehir'deki toplam atıksu şebeke hattı 563 bin 162 metre uzunluğundayken İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 4 yılda bu uzunluğu sadece 566 bin 95 metreye çıkarttığı görüldü. Resmi veriler İBB yönetiminin 'Söz verdik yaptık İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' reklamlarını da yalandı.