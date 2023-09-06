Balat çetesi davasında mahkeme sanıkların Balat’a girişleri yasaklandı

Balat'ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırı olayıyla ortaya çıkan Mesut Baraj liderliğindeki suç örgütü çökertilmişti. Hazırlanan iddianamede, Ortaköy'deki bir gece kulübünde güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışma sırasında darbedilen Mesut Baraj'ın, aynı gece kulübüne yapılan silahlı saldırının da talimatını verdiği yer aldı. Balat merkezli faaliyet gösteren 30 şüphelinin yer aldığı suç örgütünün, başkalarına ait kullanılmayan bina ve arsaları işgal edip kullandıkları iddialar arasındaydı. Sanıklar Mesut Baraj, Ararat Özer ve Ozan Turan'ın "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar, diğer 27 sanığın ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi.

ÇETE LİDERİ SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile 6 şikayetçi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mesut Baraj, Balat'ta hiç kimseyle bir sorunun olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Baraj, "Sanıklardan yakın olanlarımla zaten beraber iş yaparız. Sanıkların bir kısmı çalışanımızdır, bir kısmı komşumuzdur, bir kısmını hiç tanımam ve kimseyle emir, talimat ilişkimiz yoktur" dedi.

"KENDİMİ TUTAMADIM BİR TANE KAFA ATTIM"

Ramazan ayında iftar yemeği verdiğini ve bu iftara katılan herkesin örgüt üyesi ilan edildiğini ileri süren Baraj, "Ortaköy'deki eğlence mekanına doğum günü kutlamaya gitmiştik. İçeri girdik, sözde biz Seda Sayan'ın kocasına çarpmışız. Bizi tanımadıkları için, oranın müşterileri seçkinmiş diye bizi kapı dışarı çıkardılar. Bize 'Siz olay çıkarırsınız, gergin duruyorsunuz' dediler. Ben de kendimi tutamadım bir tane kafa attım" şeklinde savunmasını tamamladı.

"GENÇLER HATA YAPIYORLAR" DEDİ ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Arazisine çöküldüğünü ileri süren şikâyetçi Hayrettin Korkmaz, "Arazimde 3 tane şahıs vardı ne yaptıklarını sordum. Otopark işi dediler. Kimliğimi aldılar parçaladılar. Telefonumu gasp ettiler. Telefonumu duvardan duvara vurdular" dedi. Yaşanan olayların ardından ilk iş polise gittiğini söyleyen Hayrettin Korkmaz, mahkemede sanıklardan hakkında "Gençler hata yapıyorlar" diyerek şikâyetçi olmadığını beyan etti.

ENES KAYA ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Şikâyetçi iş insanı Levent Ortaköylüoğlu, boş evlere çöküp kiraya verdiklerini, çete olduklarını hatta kendisine ait evin kapısını söktüklerini belirterek sanıklardan şikâyetçi oldu. Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya ise mahkemede, "Şahısları her biri birbirinden melek. Kiraladığım yerlerde pilav tezgahı açmak istedi mümkün olmadığını söyledim. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle çok fazla ilgilenemedim. Bu süreçte kontrol edemedim. Bir şahısla karşılaştım. Bir yer açmak istiyordu ben de olmayacağını söyledim. Beni yaraladı. Eşimin iş yerine zarar veriler. Taşlama olayından sonra örgütsel bir yapıyla karşı karşıya olduğumu düşündüm. Şikâyetlerde bulundum. Üst üste gelen olayların örgütsel olmadığını münferit olduğum fark ettim. Gerek yaralanmam veya diğer konularla ilgili bir şikâyetim yoktur" dedi.

BALAT'A GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme 16 sanığın tutuklu kaldığı süre ve bir kısım müştekilerin şikâyetlerinden vazgeçmiş olması nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Mahkeme Mesut Baraj, Mesut Baraj, Ozan Turan ve Ararat Özer hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmetti. Heyet ayrıca 23 sanık hakkında ise Balat'ın sınırları içerisine girmesini yasakladı. 23 sanığın Balat'a girmeleri halinde yeniden tutuklanabilecekleri ihtarında bulunuldu. Duruşma, tanık ve şikayetçilerin dinlenmesi için ertelendi.