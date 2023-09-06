İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Küçükçekmece’de incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen İkitelli Mehmet Akif Mahallesi 1. Kırlangıç Sokak'ta incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece sağanak yağış yaşandığını ve Meteorolojinin verdiği rakamlara göre metrekareye 128 kilogramdan başlayarak daha aza inen rakamlarda yağış alındığını söyledi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı'nın da desteğiyle beraber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, emniyet ve jandarmanın kendi bölgelerinde her zaman olduğu gibi büyük bir işbirliği ve gayretle sel ile su baskınlarından olumsuz etkilenen bütün işyerleri, evler ve hanelerde suların tahliyesiyle ilgili çaba içine girdiğini aktaran Yerlikaya, geçmiş olsun dileklerini iletti.

31 yaralıdan 8'inin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti. Bakan Yerlikaya, ilk etapta AFAD'tan İçişleri Bakanlığı olarak hem hane sakinlerine hem de iş yerlerine destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da hanelere 10 bin liranın yanında 5 bin lira verecek ama bu bununla kalmıyor. Zarar tespitlerimiz, valiliğimiz, ilçe kaymakamlığımız, defterdarlığımız tek tek yapıyor. Az önce girmiş olduğumuz iş yerinde de zarar tespitiyle ilgili komisyonun geldiğini biliyoruz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim bir algoritmamız var, çalışma tarzımız var. Diğer sellerde olduğu gibi bunlarla ilgili süratli çalışmalarımızı bitirip nasıl bir destek ödemesi yapacağımızı sizler aracılığımızla hemşerilerimize duyuracağız. Eyüp'te bir ahırda 5 hayvanın telef olduğuyla ilgili bir rapor var ama bunun yanında İstanbul İl Tarım Müdürlüğümüz ekipleri yine tarımsal alanlarla ilgili, hayvanlarla ilgili, seralarla ilgili zarar tespitleriyle ilgili çalışmalarını yapıyor. O çalışmalar da bittiği zaman sizler aracılığıyla bunu hemşerilerimize duyuracağız. Onlarla da ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın nasıl bir destek ödemesi yapacağını tekrardan ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, valilik, kaymakamlık ve defterdarlıklarla zarar tespiti yaptıklarını, süratli çalışmalarıyla ilgili nasıl bir tescil ödemesi yapacaklarını hemşehrilerine duyuracaklarını aktardı.

Eyüpsultan'da bir ahırda 5 hayvanın telef olduğuna ilişkin rapor olduğunu kaydeden Yerlikaya, bunun yanı sıra İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal alanlar, hayvanlar ve seralarla ilgili zarar tespit çalışmaları yaptığını, çalışma sonucunu hemşehrilerine duyuracaklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın nasıl bir destek ödemesi yapacağını ilan edeceklerini söyledi.

"KIRKLARELİ'NDE 700'ÜN ÜZERİNDE SELLE İLGİLİ ÇALIŞAN GÖREVLİLER VAR"

Yerlikaya, Kırklareli'nde de sel yaşandığını da belirterek, "AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren oradaydı İğneada Sisli Vadi'de. Çok lokal bir yerde gerçekten kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında, iki saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alıyor orada. Maalesef ruhsatsız, hatta mühürlü olduğunu duyduk ki bununla ilgili savcılık da şu anda çalışmasını başlattı. Bungalov evlerde kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayıp, aranan cesede ulaşıldı maalesef. Üç kayıp var şu anda. Onu aramayla ilgili şu anda 700'ün üzerinde çalışan görevliler var. AFAD Başkanımız sabahleyin bilgilerini bize arz etti. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Bir an önce yakınlarına teslim etmek istiyoruz."

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan ani sistem geçişleri olduğunu belirten Yerlikaya, sarı ve turuncu uyarılarının çok yapıldığını, herkese çok görevler düştüğünü anlattı. Yerlikaya, bireysel tedbir de alınması gerektiğine vurgu yaptı. Açıklamasının ardından selden etkilenen vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Devletin her zaman halkın yanında olacağını kaydetti.