Megakent’i sel vurdu

Yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin bir benzeride akşam saatlerinde İstanbul'un ilçelerde yaşandı. Akşam saat 21.00 sıralarında metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi de yaralandı. Yağıştan dolayı en büyük zararlardan bir tanesi ise Başakşehir'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde yaşandı. Selin etkisi ile MASKO Mobilyacılar Sitesi'ndeki iş yerleri darmadağın oldu. 2 metreye varan su yüksekliği nedeniyle park halindeki araçlar dükkanların içine girdi.

İstanbul'un ilçelerinde 05 Eylül 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü sel nedeniyle Başakşehir ve Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde su baskınları yaşandı. Aniden bastıran sağnak yağış nedeniyle Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybettti. Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi'ndeki iş yerleri adeta bir felaketi yaşadı. 2 metreye varan su yüksekliği nedeniyle park halindeki araçlar dükkanların içine girdi. Mobilyacılar sitesinde selden dolayı büyük zarar meydana geldiğini belirten esnaflar, "İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var" dedi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR SÜRÜKLENEREK GİRDİ

Dükkanlara giren su sebebiyle birçok iş yeri büyük maddi zarar görürken bazı iş yerlerine ise sokakta park halindeki araçlar sürüklenerek girdi.

"MAĞAZANIN GİRİŞ KATI KOMPLE SUYDU"

İş yerine araç giren esnaflardan Kemal Karcı, "Bizi yağmur yağınca yönetimden aradılar. Bir an önce mağazanıza gelin diye. Biz mağazamıza geldiğimizde bir sokak öteden iki buçuk - üç metre su vardı mağazamızın giriş katı komple suydu.

"TOPLAMDA 10 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var. Çok büyük bir mağduriyet var burada. Yaklaşık her mağazada 10 çalışan var desek 400 kişi ekmek yiyor. O yüzden bayağı sıkıntılı" dedi.

VALİ GÜL, "112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ VE BELEDİYELERE 3 BİN 690 SU BASKINI İHBARI ALINDI"

İstanbul'un Kuzeyindeki ilçelerde yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybedip 12 kişinin yralandığı sel baskını nedeniyle İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05 Eylül 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine bin 150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

Su Baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir.

Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." denildi.