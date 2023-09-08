Afyonkarahisar’daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar'daki olay saat önceki gün 16.00 sıralarında Merkez Erenler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Zanlı E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açmıştı. Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vurulmuştu. İbrahim Kazak'ın olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Kadir Kazak, ambulansla hastaneye götürülmüştü.