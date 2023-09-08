Afyonkarahisar’daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Yerden kalkan E.S.'nin önüne diğer dayısı İbrahim Kazak geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İbrahim Kazak boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor. Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.'nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.