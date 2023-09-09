Başkan Erdoğan G20’de dünyaya İslam düşmanşığı mesajı! Saldırılar asla kabul edilemez

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan' Hindistan'da gerçekleşen G20 zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla iki milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez
Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, kapsayıcı, şeffaf, adil, demokratik, hesap verebilir ve etkin kılınması şarttır.
"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Her fırsatta dile getirdiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.
Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
"DAHA ADİL BİR DÜNYA İNŞA ETMEMİZ LAZIM"
Uluslararası kuruluşların ise bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo, çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.
"GIDA KRİZİ İLE MÜCADELE ETMELİYİZ"
MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılar bulabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum