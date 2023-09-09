Başkan Erdoğan G20’de dünyaya İslam düşmanşığı mesajı! Saldırılar asla kabul edilemez





"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"



Her fırsatta dile getirdiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı bir arada yaşama kültürünü hakim kılmamız gerekiyor.



Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video





"DAHA ADİL BİR DÜNYA İNŞA ETMEMİZ LAZIM"



Uluslararası kuruluşların ise bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo, çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.