Mezuniyette açtığı pankartla dikkat çekti! "Erdoğan'ın mücadelesi benim için referans oldu"

Mezuniyet töreninde açtığı, "Biz dini Mekkeli bir yetimden, siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik" pankartıyla çok konuşulan Ümit Can Zengin, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Zengin, pankartı açmasının nedenini Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' mücadelesi olduğunu söyledi.

FARKINDAIK OLUŞTURMAK İSTEDİM

Farkındalık oluşturmak amacıyla pankartı açtığını söyleyen Ümit Can Zengin, "Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel yönetimler Lisans mezunuyum. Törene özel hazırladığım pankarttaki amacım bir farkındalık oluşturmaktı. 23 yaşındayım. Birçok devrim yapmış olan Cumhurbaşkanımızın ismini mezuniyetimde korkmadan duyurmak istedim." ifadelerini kullandı.

GÜZEL TEPKİLER ALDIM

Olumlu tepkiler aldığını kaydeden Zengin, "Bu kadar gündeme geleceğini de düşünmedim. Çok güzel tepkiler aldım. Senelerdir açılan pankartlara tepki göstermek ve Cumhurbaşkanımızı her alanda desteklemek için açtım. Pankartı hazırlarken seçtiğim fotoğraflar da özeldir. Her platformda İslam'ı ve insanlığı savunması, Davos mücadelesi, 'Dünya 5 ten büyüktür' diye haykırması benim için referans olmuştur." şeklinde konuştu.