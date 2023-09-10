CHP’nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA’cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan akla zarar savunma

KILIÇDAROĞLU'NDAN BEYİN YAKAN SAVUNMA

Sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA'nın fotoğrafının kullanılması ile ilgilikonuşan Kılıçdaroğlu ise, konunun aslının farklı olduğunu söyleyerek, "Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor. Bu fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz" diye konuştu.