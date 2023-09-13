Annelerin 46’ıncı zaferi! 8 yıl sonra örgütten kaçtı, güvenlik güçlerine teslim oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Çiçek ailesi de evladına kavuştu. Annelerin 46'ıncı zaferi gerçekleşirken, 8 yıl önce 19 yaşındayken Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kandırılarak dağa götürülen Hatun Çiçek, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan ortak çalışmalar neticesinde, Hatun Çiçek güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarında yer alan Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olan Çiçek, ifade işlemleri için Diyarbakır'a getirildi. PKK'lı Hatun Çiçek'in annesi Nihal Çiçek, geçen yıl annelerin eylemini katılmıştı.