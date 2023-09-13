FETÖ firarisi İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Büyükçekmece İlçesi'nde bir adrese baskın yapıldı. FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ü. gözaltına alındı. Kayınpederine ait villada yakalandığı ifade edilen Erkan Ü.'nün geçmişte aynı zamanda Kaynak Holding'in Genel Sekreterliği görevini de yürüttüğü iddia edildi.

"İNTERNET" YÖNTEMİ DEŞİFRE OLDU

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ve polislere ağabeyine ait kimlik bilgilerini söyleyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürülen Erkan Ü.'nün üzerinde bir cep telefonu bulundu. Söz konusu cep telefonunda sim kart olmadığı tespit edildi. İddialara göre; yapılan incelemelerde Erkan Ü.'nün yakalanmamak için cep telefonuna sim kart takmadığı ve kamuya açık alanlardaki ağlar üzerinden internete girdiği tespit edildi. Erkan Ü.'nün, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock ve Signal ile Threema uygulamalarını kullanarak FETÖ üyeleri ile irtibat kurduğu iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ü. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.