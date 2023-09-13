Sakarya’da suya indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları ekonomik anlamda rahatlatacak destek çağrısına Sakarya Büyükşehir Belediyesi tam destek verdi. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla birlikte suda indirim için çalışma yapan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bürokratları faturalara uygulanan TÜFE artışının faturalara yansımaması için mevzuata uygun planlama yaptı. SASKİ Olağanüstü Genel Kurulu'na getirilen planlamayla ilgili değerlendirme yapan Başkan Yüce, alınan kararı kamuoyuna açıkladı. Başkan Yüce, "Su tarifelerimizde her ay faturalara yansıyan TÜFE artışını artık uygulamıyoruz. 25 metreküp ve üzeri su tüketimlerinde uygulanan kademeli tarifeyi de kaldırıyoruz. Eylül ayı itibariyle suyun metreküp fiyatını sabitliyoruz. Böylelikle 25 metreküp ve üzeri kullanımlarda metreküp başına 12 lira kadar bir indirim sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.