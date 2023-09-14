TÜGVA binasına bombalı saldırı davasında mütalaa verildi

1 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğinde patlama meydana gelmişti. Olay yerini gösteren kameraların incelenmesi neticesinde saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibariyle kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüpheli bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp ayrıldığı tespit edilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Geniş çaplı kamera çalışmaları sonucunda şüpheli Besra Yalçın'ın eylemi gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Şüpheli Yalçın, operasyon sonucunda 26 Nisan 2022 günü saat 14.40 sıralarında yakalanmıştı. Şüpheli Besra Yalçın'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istenmişti.

RAPOR EKLENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ve taraf avukatları katıldı. Dosyaya eklenen raporda, kişinin yüz bölgesinin görünmesini engelleyecek şekilde giyindiği, orijinal görüntülere ait birçok detayın kaybolmuş olduğu anlatıldı. Saç yapısı, postür ve genel beden yapısı yönlerinden benzerlikler olduğu anlatılan raporda, "görüntülerdeki şahıs ile Besra Yalçın'a ait görüntü mukayesesinde kısmi benzerlikler göstermekle birlikte karar vermek için yetersiz" olduğu belirtildi.

TAKSİCİ TANIK DİNLENDİ

Olay anına tanık olan taksici Erol Duman tanık olarak dinlendi. Duman, "Halkalı merkez durağında taksicilik yapıyorum. Müşteri anonsu üzerine 1.55 boylarında ağzında maske olan üzerinde hatırlamadığım bir sweet olan ve mavi kotu olan bir bayanı Marmaray'a bıraktım. 20-30 yaşları arasında olduğunu tahmin ettiğim bayan şoför koltuğunun arkasına oturdu. Benden maske istedi 'yok' dedim. O şahıs bu şahıs mıydı tam emin değilim. Sesini duysam hatırlamam, her gün birçok yolcu alıyorum" dedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 21 Nisan 2022 günü Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına gerçekleştirilen bombalama eylemi sanık Besra Yalçın'ın gerçekleştirdiği tespit edildiği belirtildi. Besra Yalçın'ın yakalandığında yapılan üst aramasında 8 GB'lık bir hafıza kartı ele geçirildiği, kartta eylem sonrasında kıyafetlerden arınması gerektiği gibi örgütsel talimatlar bulunduğu anlatıldı. Besra Yalçın'dan alınan tükürük örneği ile eşarp üzerinden elde edilen DNA örneğinin birebir uyumlu olduğu, hafıza kartında TKEP/L terör örgütünün programının olduğu mütalaada yer aldı.

55 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Örgüt üyesi olduğu anlatılan mütalaada, sanık Besra Yalçın'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 21 yıl 3 aydan 52 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.