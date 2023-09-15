8 yıl sonra kavuştuğu kızını tanıyamadı! SABAH’a konuşan anne: “Kızım çok zayıfladı, ilk gördüğümde tanıyamadım”

Diyarbakır'da PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin mücadelesi devam ederken, anneler bir kişinin daha teslim olmasının mutluluğunu yaşıyor. Diyarbakır HDP il binası önünde 8 yıl önce Sur ilçesinden kandırılarak dağa götürülen Hatun Çiçek'e için mücadele ederken önceki gün kızına kavuşan anne Nihal Çiçek, SABAH'a konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından Diyarbakır Valiliği İçkale yerleşkesinde kızına kavuştuğu görüntülerini paylaştığı anne Nihal Çiçek, kızını ilk gördüğünde tanıyamadığını söyledi. Yıllardır görmediği kızının çok değiştiğini belirten anne Çiçek, "Kızım dağlarda, mağaralarda belli ki aç, susuz kalmış hastalanmış. Çok zayıfladığı için kızımı ilk gördüğüm anda tanıyamadım. Bana doğru geldiğinde kızım olduğunu fark ettim. Kızımın o görüntüsü beni çok üzdü, gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Hatun'a kavuşmak için burada devletimizin desteği ile annelerle birlikte büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Nihal Çiçek, "Yıllardır yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen kızıma kavuştuğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Evimize bayram geldi, bayramı yaşadık. Bize bu mutluluğu yaşatan devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Kızına sevdiği yemeklerini hazırladığını kaydeden anne Nihal Çiçek, "Kızım Hatun ile yeni doğmuş gibi bir hayat kuracağız" dedi.