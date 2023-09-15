Çocukları için çalışıyordu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın, yaklaşık 3 yıl önce emekliliğe hak kazanmasına rağmen çocuklarının yaşlarının küçük olması nedeniyle görevine devam ettiği öğrenildi. Baba mesleği madenciliğe 2000'de başlayan 3 çocuk babası 45 yaşındaki Yıldırım, maden ocağında üretim hattında çalıştı. Emekliliğe yaklaşık 3 yıl önce hak kazanmasına rağmen, çocukları 10 yaşındaki Ömer, 12 yaşındaki Büşra ve 14 yaşındaki Merve için çalışmaya devam eden Yıldırım, 'postabaşı' olarak görevini sürdürdüğü maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.Kardeşi İsmail Yıldırım, "Baba mesleğine 200 yılında başladı. Gözü karaydı. Korkmazdı, çekinmezdi. Her tarafa girerdi. Cesaretli oluşu pahalıya mal oldu. Vardiya postabaşılığı yapıyordu. Çocuklarının yaşları küçük. 1 sene daha çalışmayı düşünüyordu. Aynı vardiyada çalışıyoruz. Göçüğün altında kaldığını hissettim. Koşa koşa gittim kuyubaşına. Bekledik. Dua ettik ama takdiri ilahi" dedi. Ramazan Yıldırım'ın cenazesi Ormanlı Beldesine getirildi. Helallik alınan madenci için terminal alanında tören düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da törene katıldı. İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın naaşı gözyaşları içerisinde aile mezarlığında toprağa verildi.