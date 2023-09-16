Görevli polislere saldırıp devlete ve devlet büyüklerine hakaret etti… Gözaltına alındı…

İstanbul Emniyeti; dün gece saat 02.30 sıralarında Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi'nden gelen "Çöp konteynerine alkollü şahıslar araçla vurdu" ihbarı üzerine harekete geçti. Araç sürücüsünün B.Ö. olduğu saptandı. Polislerin alkol ölçümü yapmasına karşı gelen B.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Alkol Ölçümünü Reddetmek" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

İddialara göre; o esnada olay yerinde bulunan E.H. isimli bir kişi polislere küfür ve hakaretlerde bulundu ve görevlerini yapmalarına engel olmaya çalışarak polis aracına defalarca vurdu ve zarar verdi. Polislerin kendisine müdahale ettiği E.H., Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı ve Türk Milleti'ne küfürler etmeye devam etti. E.H. olay yerinde orantılı bir şekilde zor kullanılarak gözaltına alındı. E.H. isimli kişi yasal işlemlerinin ardından "Görevli Memura Mukavemet, Cumhurbaşkanına Hakaret ve Türk Milletini ve Devletini Aşağılamak" suçlarından adliyeye sevk edildi.