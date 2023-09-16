‘Ona milletin vekili demeye utanıyorum’

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne attığı iftiralar şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu. Tek oğlu Mevlüt Pekdemir'i helikopter kazasında şehit veren Recep Pekdemir (70), Tanrıkulu'na tepki gösterdi.Baba Recep Pekdemir, "Bu kişiye milletin vekili demeye utanıyorum. Ülkemizin gözbebeği, halkımız için canını seve seve feda eden Mehmetçiğimizle ilgili sarf ettiği sözler asla kabul edilemez. Sadece sınırlarımızda değil sınır dışındaki mazlumların da koruyucusu olan ordumuza dil uzatmak kimsenin özellikle kendisinin haddine değildir. Sözde milletvekili unutmasın ki o sokaklarda rahatça dolaşabiliyorsa, iftira attığı Mehmetçik sayesindedir. Zaten İHA'larımızı SİHA'larımızı hazmedemeyen kendisi değil miydi? Mehmetçik darbeyi vurdukça ses başka bir yerlerden geliyor. Şehit aileleri olarak devletimizin gerekeni yapacağına inancımız tamdır. Bu açıklamaları kınıyor ve lanetliyoruz. Halkımızı da tepki göstermeye davet ediyorum" dedi.