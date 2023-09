New York’ta sevgi seli

Birleşmiş Milletler 78'nci Genel kurulu nedeniyle New York'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde heyecanla kendisini bekleyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı görmek isteyenler saatler öncesinden Türkevi'nin önüne akın etti. Erdoğan, kendini karşılayanlarla sohbet etti. SABAH coşkulu kalabalığın nabzını tuttu.İlmi çalışma için New York'tayım. Başkanımızın buraya geldiğini duyunca ben de geldim. O bizi her zaman destekliyor.28 Şubat'ta işimden atıldığım için buraya gelmek zorunda kalanlardanım Başkanımızın her başarısını gururla izliyoruz ve daima yanındayız.Başkanımız tüm Müslümanların onur kaynağı. Onu görmek için geldik. Heyecanlı ve mutluyuz.Başkanımızı çok seviyorum. Özlemle buraya gelmesini bekledik. Türkevi ile de ayrıca gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız sayesinde yapıldı. Bu ülkeye ilk gün geldiğimizde namaz kılacak yer yoktu. Başkanımız her sorunu halletti.