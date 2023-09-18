SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan ABD’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"ne katılıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gönderilmeli. Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. '1 milyon ton yetmez, artırmanızı rica ediyorum' dedim. Telefon diplomasisi ile süreci işletmeyi, 'Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim' dediler. Tahıl koridoruna hızla dönülmeli.

NATO'nun en eski üye ülkelerinden bir tanesiyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.

6 Şubat depremlerinde 50 bin can kaybımız oldu. Hedefimiz 1-2 yıl içinde konutları inşa etmek.

Ekonomi ekibimiz yoğun bir gayretin içinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar. Yıl sonu bunu başaracağız. Gerekli olumlu neticeyi alacağız ve 2024'e çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.

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