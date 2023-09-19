7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

1'i muvazzaf 3 asker, 6'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına getirildi.