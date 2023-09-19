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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:31

İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul’da 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan şüpheliler tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da 7 farklı adrese 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 kişinin de ilgili birime teslim edildiği öğrenildi.

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İstanbul’da terör operasyonu
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