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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:46

Türk mühendisin de cesedine ulaşıldı... İzmir'de su alırken baraja düşen helikopterdeydi...

İzmir'de su alırken Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopteri ikinci pilotu Kırgız İsabekov Erkinbek yüzerek sağ kurtulurken, hayatını kaybeden Kırgız Agaev Oleg ile Ianshanlo Lamzar’ın cesetleri dün çıkarılmıştı. Bugün sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Türk mühendis Mehmet Akif Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldı. Böylece arama çalışmaları sonlandırıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Türk mühendisin de cesedine ulaşıldı... İzmir’de su alırken baraja düşen helikopterdeydi...

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biri su almak için Tahtalı Barajı'na gitti. Cumartesi gece saat 23.53 sıralarında helikopterle bağlantı kesildi. Yapılan araştırmada helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi. Helikopterdeki Kırgız uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek yüzerek sağ kurtuldu.

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı.

Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı. Tutuk'un cenazesine ise bugün sabah saatlerinde ulaşıldı.

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada Tutuk'un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Türk mühendisin de cesedine ulaşıldı... İzmir'de su alırken baraja düşen helikopterdeydi...
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