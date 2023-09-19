Türk mühendisin de cesedine ulaşıldı... İzmir’de su alırken baraja düşen helikopterdeydi...

Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı. Tutuk'un cenazesine ise bugün sabah saatlerinde ulaşıldı.