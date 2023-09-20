Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da YTS operasyonu… 11 ilçede gözaltına alındılar
Giriş Tarihi: 20.9.2023 09:37 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:07

İstanbul’da YTS operasyonu… 11 ilçede gözaltına alındılar

İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye düzenlenen operasyonda Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan dokuz kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da YTS operasyonu… 11 ilçede gözaltına alındılar

İstanbul Emniyeti, dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 11 ilçede bulunan 15 farklı adrese baskın yapıldı. Söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca baskın düzenlenen adreslerde bulunan 12 düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı ve sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edildi.

İstanbul'da YTS operasyonu… 11 ilçede gözaltına alındılar | Video

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İstanbul’da YTS operasyonu… 11 ilçede gözaltına alındılar
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