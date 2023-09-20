İstanbul Emniyeti, dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 11 ilçede bulunan 15 farklı adrese baskın yapıldı. Söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca baskın düzenlenen adreslerde bulunan 12 düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı ve sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edildi.



İstanbul'da YTS operasyonu… 11 ilçede gözaltına alındılar | Video