MSB duyurdu: TCG Sancaktar Libya’ya yardım için yeniden yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Libya'da meydana gelen fırtına ve sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkemizin yardım elini derhâl bölgeye ulaştırdık. Ülkemiz, Libya'ya yardım ulaştıran ilk ülke olurken Hava Kuvvetlerimize ait üç uçak arama-kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı. Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ardından da Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR ve TCG Bayraktar gemilerimiz bölgede ihtiyaç duyulan ekipmanları ve insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı. Bu iki geminin ardından da TCG OSMANGAZİ gemimiz İzmir'den yola çıkarak yardım malzemelerini ve arama-kurtarma çalışmalarında görev yapacak araç-gereç ve ekipmanları Libya'ya ulaştırarak yetkililere teslim etti. TCG BAYRAKTAR ve TCG OSMANGAZİ gemilerimiz ülkemize geri intikale başlarken, TCG SANCAKTAR ise yeni yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yeniden yola çıktı" ifadelerine yer verildi.