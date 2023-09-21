CHP’nin fonladığı sosyal medya hesaplarından AK Partili Belediyelere algı operasyonu! Çöp kamyonu dediler süpürme aracı çıktı

Bursa'da İl ve İlçe kongrelerini tamamlayan CHP, yaklaşan yerel seçimlere yine algı operasyonlarıyla hazırlanmaya başladı. Proje ve icraat üretemeyen CHP, her ay düzenli olarak binlerce lira haksız fatura ödediği sözde sosyal medya hesaplarından AK Partili Belediyeleri hedef almaya başladı. Propaganda amaçlı yayınlanan son görüntülerde, AK Partili Belediyeye ait bir çöp kamyonunun çevreye çöp ve moloz döktüğü algısı yaratılmak istendi. Ancak görüntülerdeki aracın çöp kamyonu olmadığı, vakumlu yol süpürme aracı olduğu açıkça görülürken, CHP bir kez daha vatandaşların alay konusu oldu.

BELEDİYEDEN TOKAT GİBİ CEVAP

Yapılmak istenen algı operasyonuyla ilgili olarak yasal süreç başlatan Osmangazi Belediyesi, görüntülerin algıdan ibaret olduğunu belirterek bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Sözde sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlanan araç hiçbir şekilde evsel atık toplama aracı veya moloz toplama aracı değildir. Görüntülerdeki araç cadde ve sokakların süpürülmesinde kullanılan Vakumlu Süpürge Aracıdır. Bu araçta yer alan atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4'de yer alan "20 03 03 Sokak temizleme kalıntıları" kodlu atıklar olup, bu atıklar Veysel Karani Kurban Pazarı alanında Atık Yönetimi Yönetmeliği Genel İlkeler başlıklı 5 maddesinin U bendi hükümlerine uygun olarak geçici olarak depolanmaktadır. Bu alan rampa şeklinde olup süprüntü atıkları kamyonlara direkt olarak yüklenmekte ve daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenikent Katı Atık Depolama Sahasına götürülmektedir" denildi.