İki Bakanlık bir araya geldi! Futbola yönelik özel çalışma yapılacak

Bakanlığa bağlı resmi/özel ikokul ve ortaokullar ile imam hatip ortaokulları ve spor liselerinde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin, futbol özelinde temel hareket eğitimi, koordinasyon ve eğitsel oyunlarla okul içi beden eğitimi ve oyun ders saatlerinde etkinlikler gerçekleştirmeleri, spor liselerinde futbol/ futsal branşına yönelik özel çalışmaların yapılması planlanıyor.

Ayrıca proje kapsamına alınacak öğretmenlerin futbol antrenörlüğünün temel ve başlangıç aşaması olan "TFF Gönüllü Liderlik Eğitim Programı", "TFF Çocuk Futbolu Sertifikasyon Programı" ve "TFF Antrenör Eğitimi"nin daha üst basamak programlarına veya TFF tarafından özel olarak protokol dahilinde ortaya konabilecek antrenör/öğretmen eğitimlerine dair sertifikasyon programlarına dahil edilmeleri düşünülüyor. Bu bağlamda örgün eğitim çağındaki tüm öğrencilerin hayat boyu aktif ve sporu seven bireyler olması konusunda farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Protokol yarın İstanbul'da imzalanacak.