Bakan Işıkhan, Suriye sınırında yer sofrasında kanaat önerleri ile bir araya geldi

Bakan Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Vahap Alma, devlet erkanı, kurum müdürleri ve beraberindekilerle birlikte Kızltepe ilçesine bağlı Suriye sınırına sıfır noktadaki Fesleğen Köyünde halkla kucaklaştı.

Köyün girişine asılan "Sayın Bakanım köyümüze hoş geldiniz Şeref verdiniz" pankartını işaret ederek köy muhtarı Abdurrahman Saruhan'a "Biz sizlerle şeref bulduk" diyen Bakan Işıkhan, yer sofrasında oturdu. Burada kanaat önderleri ile bir süre sohbet eden Bakan Işıkhan ve beraberindekilere yer sofrasında yöresel yemekler ikram edildi.

Kanaat önderi ve köylülerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Bakan Işıkhan'a Köy Muhtarı Saruhan tarafından bakır kahve takımı hediye edildi. Sevecen tavırları ile dikkatlerden kaçmayan ve yöre halkı tarafından takdir edilen Bakan Işıkhan, yanına gelen çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Işıkhan yöre halkının kendilerini sıcak bir şekilde karşıladığını belirterek, bu ilgiden dolayı muhtar Saruhan'a teşekkür ederek, "Hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi için Durmak Yok, çalışacağız. Fesleğen Mahalle Muhtarımız Sayın Abdurrahman Saruhan'ın misafiri olarak Mardinli kanaat önderleri ile bir araya geldik. Allah, muhabbetimizi daim eylesin. Bizler 100 yık önce bu coğrafyanın sınırlarının çizilmesinde doğu batı demeden mücadele ettik ve muzaffer ayrıldık. Birliğimiz beraberliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için çok önemlidir. Sürekli üzerimize oyunlar oynanıyor. Suriye'de olanları görüyorsunuz. Onların yerinde biz de olabilirdik. Bu yüzden istikrar ve liderimiz çok önemli. Bu konuda siz kanaat önderlerine büyük görev düşüyor.Birlik ve beraberlğimiz çok önemli" dedi.

Kanaat önderleri de Bakan Işıkhan'ın sözlerini destekleyerek birlik beraberlik için her zaman tek sofra, tek çatı altında toplanacaklarına yönelik mesajlar verdiler.

Köy sakinleri ise devletin ellerini üzerilerinde hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek programa katılan kanaat önderleri ise verilen davete katılan Bakan Işıhan ve beraberindekilere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Verilen yemeğin ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler köyden ayrıldı.