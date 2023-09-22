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Giriş Tarihi: 22.9.2023 09:52 Son Güncelleme: 22.9.2023 10:00

MSB:12 terörist öldürüldü

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi.

MSB:12 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

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MSB:12 terörist öldürüldü
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