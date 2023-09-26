Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 26.9.2023 10:47 Son Güncelleme: 26.9.2023 10:56

İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul’da 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." açıklamasını yaptı.

Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

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İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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