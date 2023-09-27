Narkotik polisi turistleri zehirleyen çeteyi çökertti: 16 gözaltı

Operasyonda 16 çete üyesi Narkotik polisi tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.