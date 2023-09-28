3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon bir düzenledi. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanı" suçlarından ötürü aranan firarilerin yakalanması için İstanbul merkezli üç ildeki adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin; FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'yı paralar yatırarak fonladıkları, irtibatlı oldukları FETÖ üyelerine para transferleri yaptıkları, bazı şüphelilerin FETÖ'nün çatı yöneticileri ile HTS kayıtlarının bulunduğu ve bazı şüphelilerin, FETÖ'ye ait televizyon kanallarının bir dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek söz konusu dijital platformdaki aboneliklerini iptal ettirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.