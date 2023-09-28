Aşı baskısına boyun eğmeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmediğini açıkladı. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Koca şunları söyledi:Virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok.Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Kovid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Kovid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok. Hasta olanların kendilerini izole etmelerini, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz.Risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Bu gruptakilere grip aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır.