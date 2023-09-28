BM’de KKTC’nin tanınma çağrısı... Kıbrıslı Türkleri görünür kılacak önemli bir adım

ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla temaslarda bulunmak üzere New York'a giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet yurda döndü. Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Kıbrıs Türklerinin beklentilerini ve tezlerini dünya kamuoyuna duyurmak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere pek çok yetkili ile bir dizi görüşme yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz" sözleriyle uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yapması da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iz bırakan anlardan biri oldu.

New York'ta KKTC'nin tanınması çağrısı ve bu yönde gerçekleştirilen temasların kısa vadede "yeni bir açılım" yaratma olasılığının çok güçlü olmadığını ifade eden YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit, "Yine de, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yinelemesi, Kıbrıslı Türklerin uluslararası kamuoyunda güçlü bir şekilde görünür hale gelmesi için oldukça önemli" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye ve KKTC heyetlerinin yaptığı görüşmelerin bazı konulardaki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla adımlar atılmasına yönelik talepler içerdiğini ifade eden Doç. Dr. Sait Akşit, "Kıbrıs Türk heyetinin görüşme dizisinde İsviçre, Almanya, Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı yetkilileri yer aldı. Burada Kıbrıs sorunundaki mevcut pozisyon yanında, ilişkileri ve Kıbrıs'ta iş birliğini geliştirmeye yönelik girişimler var. Ama çok fazla detay açıklanmadığı için, bu görüşmelerin yansımalarını zaman içinde göreceğiz" dedi.