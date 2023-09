Dokunduğu kalplerle hayat müjdeliyor

Yapılan her kalp naklinde, kelimenin tam anlamıyla kalpten kalbe bir hayat yolculuğunun hikâyesi yazılıyor. Bu yolculuğun başkahramanı olan kalp nakli uzmanları, beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin kalbini alıp, ölümün kıyısına gelen hastaya naklediyor. Şimdiye kadar 130 hastanın yeni kalbiyle yeni bir yaşama gözünü açmasına aracı olan Türkiye'nin sayılı kalp nakli uzmanlarından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla SABAH'a konuştu. Kalpdamar cerrahisi alanında 33 yıldır çalışan Prof. Dr. Kırali, dünyanın en kutsal mesleklerinden birini yapmanın nasıl bir his olduğunu anlattı ve kalp naklinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kırali, "10 yıldır kalp nakli ve yapay kalp bölümünün sorumlusuyum. 6 yıldır da hastanenin başhekimlik görevini yürütüyorum. 10 yıl içinde 252 kalp nakli operasyonun içinde bulundum. Ve kalp naklinden sonra hastanın yeni doğmuş gibi ilk kalbinin atışlarına şahit oldum. 130 kalbe dokunarak bizzat nakillerini yaptım" dedi."Bağışlanan kalbe dokunmak size ne hissettiriyor" sorusuna Prof. Dr. Kırali şu yanıtı veriyor: "Ameliyathaneye girildikten sonra dünyadan tamamen kopuyorsunuz. Sanki başka bir âlemdesiniz. Ve özellikle takılacak kalbin, ameliyathaneye getirilmesinden sonraki süreçte, o kalbi soğuk zincirinden çıkarıp elime aldığım an çok farklı. Bağışlanan kalbe ilk dokunduğumda şükrederim. O kadar farklı bir his ki. Sanki başka bir âlemdesiniz. O kalbe dokunmak, bir insan için yeni bir hayatı ellerinde tutmak, yepyeni bir hayatın müjde elçisi olmak gibi. O anda kalbimi büyük bir şükür enerjisi kaplıyor. Bu hastaya bu kutsal kalbin benim aracılığımla takılması beni onore ve mutlu ediyor. Hastanın kalbini çıkarıyoruz. Yeni gelen kalbi bunun yerine naklediyoruz." Prof. Dr. Kırali, "Hastanın yetmeyen kalbini çıkarıp, bağışlanan kalbi taktıktan sonra kalbin ilk atışını hastanın başında beklerim. O ilk kalp atışı yeniden doğuş gibidir... Mucizevi bir bekleyiş. Her zaman olumlu olmayabiliyor. O zaman hepimiz üzülüyoruz. Kalbe kan dolaşımı başladıktan sonra kalbin atmaya başlaması gerekir. Takılacak kalbin hastaneye geldiği süreye, verilen koruyucu solüsyonların etkisine bağlı olarak bazen bu süreç biraz uzayabiliyor. Bu bazen hemen olur, bazen de 15-20 dakikaya kadar uzayabilir. Bu sırada hastadan bir salise bile gözlerimizi ayırmıyoruz. Bu ana tanıklık ediyoruz. Attı, atacak... Ve kalbin ilk attığı an bizim için en büyük mutluluk. Bir nevi ikinci hayatın doğumu gibi" dedi. Prof. Dr. Kırali, "Ben bu operasyonları yaparken hiçbir zaman aracı olduğumu unutmam. O nedenle hep şükürde kalırım. Hele hastamızı taburcu ederken, onun yeni bir hayata başladığını görmek daha da büyük bir mutluluk. Gözler kalbin aynasıdır ya biz hem kalbi hem de gözlerini görüyoruz. Tüm ışıltısı sönmüş gözler, yanardağ gibi pırıl pırıl gözlere evriliyor. Tabii sonra da bu hastalarla hayat boyu aramızda bir bağ kuruluyor. Kalpten kalbe bir yol bizimkisi" diye konuştu.Koronavırüs salgınından sonra özellikle kap ve akciğer nakillerinde büyük bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Kırali, "Kalp bağışı için vericinin beyin ölümü gerçekleşmesi gerekiyor. Ülkemizde yılda 100 kalp nakli oluyordu. Şimdi son 3 yılda 25'lere düştü. Türkiye'de genelinde 1414 kalp nakli bekleyen hasta var. Bizim hastane olarak listemizde 220 kişi kalp bekliyor. Bu sene yapay kalp taktığımız hasta sayısı ise 33" dedi.