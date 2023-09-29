Başkan Tahmazoğlu, SABAH’ ı ziyaret etti! Cumhurbaşkanımıza söz verdik 4 dev projemizi gurur günümüzde açacağız

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta 4 dev projeyi hizmete açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Tahmazoğlu, "Türkiye'de örnek gösterilen belediyeyiz. Bir TL bile borcumuz bulunmamakta. Hayata geçirdiğimiz projelerin hepsini kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİK

Gaziantep trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan dev tünel projesinden bahseden Başkan Tahmazoğlu, "Mayıs ayında temelini attık ve çalışmalarımız gece-gündüz devam ediyor. Dağın altından geçiyoruz. 30 dakikalık yolu 1 dakikaya indireceğiz. Cumhurbaşkanımıza en kısa zamanda bitireceğimize dair söz verdik ve o sözümüzü yerine getireceğiz.

Bunun yanı sıra 40 bin metrekare alan üzerine yapılan Türkiye'nin en büyük 2'nci Millet Kütüphanesi, yine Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olacak Şahinbey Camisi ile gençlerimiz için Geleneksel Sporlar Merkezi'ni Gaziantep'imizin kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta hizmete açmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu.