Şehit veterinere son görev! Teröristlerin öldürdüğü Mikail Bozloğan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

Cenazede şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Ramazan Bozlağan da gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık oğlu Yağız Asaf da annesinin kucağında olup biteni izledi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.