Bakan Yerlikaya duyurdu! 15 ilde terör örgütüne yönelik operasyon: 37 gözaltı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.