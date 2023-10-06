Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul’daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık."
28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 6, 2023