Haberler Gündem Haberleri Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek
Giriş Tarihi: 6.10.2023 17:52 Son Güncelleme: 6.10.2023 17:54

Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sonrası, selden etkilenen hanelere destek amacıyla 5 milyon TL kaynak ayrıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul’daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'daki sel felaketi sonrası 5 milyon TL destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA