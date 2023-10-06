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Giriş Tarihi: 6.10.2023 22:46 Son Güncelleme: 6.10.2023 22:58

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı

Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütünün sözde istihbaratçısı,Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde yerel istihbaratçı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Z. E. E. isimli şahsın Tekirdağ'da bulunan ikamet adresine yönelik düzenlenen operasyon neticesinde terör örgütü mensubu yakalandı.

İkamet adresinde yapılan aramada; 6 adet cep telefonu,1 adet tabanca, örgüte ait yazılı dökümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Terör örgütü mensubu şahıs,adli makamlara sevk edilecek.

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DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı
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