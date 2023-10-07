İstanbullunun parası değişimcilere akıyor

CHP'ninOlağanüstü Kurultay'ın provası olarak gördüğü 8 Ekim'de düzenlenecek İstanbul İl Kongresi öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in kazanması için tüm imkânlarını seferber etti. İBB yönetiminde olan tüm billboardlarda, reklam panolarında Özgür Çelik'in afişleri asıldı. 31 Mart seçim çalışmalarında, "Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" diyen İmamoğlu, verdiği sözlerin hepsini unutup İstanbulluların parasını kişisel hırsı için harcamayı sürdürüyor.CHP, 4-5 Kasım'da yapılacak olan 8. Olağan Kurultayı'na odaklanırken, CHP Genel Başkanlığına adaylığını ilan eden Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parayla delege satın alma yarışına girdikleri iddia edilmişti. "Değişimcilerin" destekçisi başta CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat olmak üzere birçok milletvekili farklı illerde görevlendirilerek Türkiye'nin 81 ilinde yapılan kongrelerde resmen delege avına çıkmıştı. Milletvekili Karabat'ın neden İmamoğlu'nu desteklediği, il il gezerek delege avına giriştiği ortaya çıktı. Karabat'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İETT'den 4 yılda tam 6 milyar liralık ihale aldığı belirlendi.5 Haziran 2023 yılında İETT tarafından yapılan "125 Adet Dizel Yakıtlı Solo Tip Otobüs Alımı" başlıklı ve yaklaşık maliyeti 960 milyon 193 bin lira olan ihale Karabat'ın Mali Müşavir olarak çalıştığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verildi. İETT'den ilk ihalesini 2019 tarihinde alan şirket, İmamoğlu sayesinde bugüne kadar İETT'den tam 26 ihale kazandı ve kasasına 6 milyar para girdi.