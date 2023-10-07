Kaçak göçe karşı her kente mobil kontrol noktası

KAÇAK göçle mücadelede son dönemde arka arkaya önemli adımlar gelmeye başladı. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, TBMM İnsan Hakları Göç Alt Komisyonu toplantısında kaçak göçle mücadelede büyük başarı sağlayan İstanbul modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Toros, "Kaçak göçle mücadele için İstanbul modeli 19 Temmuz itibarıyla hayata geçirildi. İlk olarak 20 mobil göç noktası kuruldu, şu an 38 mobil göç noktamız var. İstanbul'da kurulan mobil göç noktalarında tercüman ve göç uzmanlarından oluşan toplam 108 personel görevlendirildi. İstanbul modelinden duyduğumuz memnunluk üzerine 1 Ekim itibarıyla Adana, Ankara, Bursa ve İzmir illerimizde de mobil göç noktalarını kurduk. Aynı uygulama 1 Kasım itibarıyla tüm büyükşehirlerimizde, 1 Aralık itibarıyla da tüm Türkiye'de hayata geçirilecek" dedi.