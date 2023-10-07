PKK ve DEAŞ’a amansız takip: 31 ilde 167 gözaltı

içişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kahramanlar Operasyonu' başlattı. İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde 75 şüpheli gözaltına alındı. PKK'ya darbe vuran güvenlik güçleri DEAŞ terör örgütüne yönelik ise 26 ilde Kıskaç Operasyonu düzenledi. Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da 92 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili "Terör örgütlerine ve onun destekçilerine nefes aldırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Yurtiçinde sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.