PKK’nın sözde suikast birim sorumlusu öldürüldü

Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların ardından bir önemli operasyon da MİT tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirildi. MİT, terör örgütü KK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birimi sorumlusu Çiya Fekir kod adlı İlyas Biro Eli'yi Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin, TSK'nın Musul/ Başika-Zelikan'da bulunan üssüne yönelik PKK'nın yaptığı saldırılara kadro ve malzeme desteği verdiği öğrenilirken, etkisiz hale getirildiğinde yanında saldırı hazırlığındaki örgüt üyelerinin bulunduğu öğrenildi. Eli'nin Türkiye'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiği de kaydedildi.