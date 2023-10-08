Taksim’de ‘yürümeyen merdiven’ zulmü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) CHP'li yönetimin işbaşına gelmesinden sonra megakentte çöken toplu ulaşım sistemi vatandaşa çile olmaya devam ediyor. Bakımsız otobüs ve metrobüslerin dşıında metrolardaki çalışmayan 'yürüyen merdiven' sorunu da giderek büyüyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Taksim metro girişindeki yürüyen merdiven ve asansörlerin arızalanması, keyfi olarak kapatılıp açılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Merdivenlerin insanlar üzerindeyken kapatılıp açılması düşme tehlikesi yaratırken, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşları mağdur ediyor. Yürüyen merdivenlerin 3 gündür çalışmadığı öğrenilirken, yüzlerce basamağı güçlükle çıktığı görülen Sefer Yüksel isimli engelli vatandaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yüksel, "Bütün merdivenler biz engelliler için sorun. Yürüyemiyorum, yukarı zorla çıktım. Maalesef hiçbiri çalışmıyor. Bir vatandaş olarak şikâyetçiyim. Lanet olsun bu CHP'ye, bu belediye başkanına" dedi.