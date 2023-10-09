İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında yurt genelinde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını açıkladı.Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Yakalananlardan 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451'inin ise 5 yıla kadar arandığı tespit edildi.Operasyonları düzenleyen polis ve jandarma görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi. DHA