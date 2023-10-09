İslam dünyası Gazze nöbetinde

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava bombardımanıyla sivil kayıplarının her saat katlanarak artması, yoğun yerleşim nedeniyle hedef gözetmeksizin ateşlenen İsrail bombalarının ev, cami gibi yapıları yıkması İslam dünyasını Gazze'deki Müslümanlar için endişelendirdi. Başta İstanbul Fatih olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde önceki gece Müslümanlar Gazze için yürüyüş yaparak dua ederek nöbet tuttu. Konya, Siirt, Batman, Sinop, Diyarbakır, Rize, Kırklareli, Kütahya ve Ankara'da binlerce kişi sivillerin vurulmasını protesto etti.Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyelerinin İsrail Büyükelçiği konutu önünde nöbet tuttu. Kayseri ve Sakarya'da sabah namazında Filistin için dualar edildi. Fas, Yemen ve İran'da da onbinler Gazze için yürüdü. Suriye Şam'da Gazze farkındağı için sokağa çıkan bir grup kadın gösterici yoldan geçen araçlara lokum dağıttı. Kuveyt'te de bir grup genç Filistin halkının yanında olduklarını ellerinde taşıdakları pankartlarla gösterdi.Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen hava bombardımanında El-Emin Muhammed Camisi yıkıldı. Gazzeliler, molozlar arasında kalan Kuran-ı Kerim'leri topladı.FAS, Arap Birliğini, Gazze'de kötüleşen durumu görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı da Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı "İşgalin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmaması bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenidir" açıklamasıyla gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu. BM Güvenlik Konseyi acil toplantı yapacak.KOLOMBIYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu iki halkın özgür yaşama hakkına saygı duyan bir barış anlaşmasıyla başarılabilir. Bu fotoğraflar, toprakları yasa dışı işgal sonucu katledilen Filistinlilere aittir." mesajıyla paylaştı.ÇINTüm ilgili tarafları sükunet ve itidalle hareket etmeye çağırıyoruz. Filistin-İsrail çatışmasını önlemenin temel yolu, 'iki devleti çözümün' uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır.