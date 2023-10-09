Yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan şölen havasına gerçekleştirdiği kongre ile birlikte istikrar ve denge mesajı ile takımında değişikliğe imza attı. AK Parti yeni MKYK'nın öncelikli mesaisi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak. Partinin Seçim İşleri Başkanlığı'nca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili parti kurmaylarına sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.MHP ile ortak aday çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Edirne'den Kars'a tüm belediyeler için kazanacak adaylar tek tek belirlenecek. AK Parti ve MHP'de kurulacak özel komisyon ekibi güçlü adayların isimlerini liderlere sunacak. Bahçeli'nin deyimiyle 'Koçbaşlar' belirlenecek.Kapsamlı bir değerlendirme ile seçim sonuçlarını analiz eden parti, 1950'den 2023'e kadar tüm seçim sonuçlarını tek tek inceledi. Oy kaybının sebepleri araştırıldı ve Erdoğan'a sunuldu.