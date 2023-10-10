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Giriş Tarihi: 10.10.2023 20:29

15 Temmuz şehidinin ismini caddeden kaldırmak istemişti: AK parti ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Sulusaray Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehidinin caddeden kaldırılmak istenmesi olayıyla ilgili söz konusu kararın AK Parti’nin savunduğu değer, ilke ve prensiplere aykırı olduğu, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumak adına canını feda eden şehitlerimizin mirasına saygısızlık oluşturduğu konusunda görüş birliğine varıldığını belirterek Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk’un söz konusu eyleminin kesin ihraç istemi ile yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini duyurdu

MİHRİBAN KOÇAKER
15 Temmuz şehidinin ismini caddeden kaldırmak istemişti: AK parti ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde :"Sulusaray İlçesi Belediye Meclisinin Ağustos ayı 31.07.2023 tarihli gündeminin 2023/481 sayılı 4. Maddesindeki "Astsubay Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesinin sulusaray ilçe belediye meclisince oy çokluğuyla kabul edilmesi işlemi, 10.10.2023 tarihli il yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup; Söz konusu kararın partimizin savunduğu değer, ilke ve prensiplere aykırı olması, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumak adına canını feda eden şehitlerimizin mirasına saygısızlık oluşturduğu konusunda görüş birliğine varılmış olup; iş bu kararı alan Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un söz konusu eyleminin kesin ihraç istemimizle birlikte değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verilmiştir."

AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer

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15 Temmuz şehidinin ismini caddeden kaldırmak istemişti: AK parti ihraç talebiyle disipline sevk etti
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