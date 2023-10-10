15 Temmuz şehidinin ismini caddeden kaldırmak istemişti: AK parti ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde :"Sulusaray İlçesi Belediye Meclisinin Ağustos ayı 31.07.2023 tarihli gündeminin 2023/481 sayılı 4. Maddesindeki "Astsubay Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" isminin değiştirilmesinin sulusaray ilçe belediye meclisince oy çokluğuyla kabul edilmesi işlemi, 10.10.2023 tarihli il yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup; Söz konusu kararın partimizin savunduğu değer, ilke ve prensiplere aykırı olması, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumak adına canını feda eden şehitlerimizin mirasına saygısızlık oluşturduğu konusunda görüş birliğine varılmış olup; iş bu kararı alan Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un söz konusu eyleminin kesin ihraç istemimizle birlikte değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verilmiştir."

AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer