Başörtülü stajyeri kabul etmeyen okul yetkilisinin yargılandığı davada yeni gelişme

Kağıthane'de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022'de staj yapması için yönlendirilen başörtülü 22 yaşındaki öğrenci Nezaket Akbulut'u, okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"O OKULDA HİÇBİR ÖĞRETMEN VE STAJYERİN BAŞÖRTÜLÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada olay günü Nezaket Akbulut'un yanındaki olan arkadaşı Çağla Öztürk tanık olarak dinlendi. Olay günü Nezaket Akbulut ile birlikte Özlem Öztoprak'ın odasında bir süre beklediklerini ardından Öztoprak ile konuştuklarını söyledi. Tanık, "Özlem Hanım Nezaket'e kılık kıyafetinin, özellikle başörtüsünün yönetmeliklerine uymadığını bu nedenle okulda staj yapamayacağını, o okulda hiçbir öğretmen ve stajyerin başörtülü olmadığını söyledi. Nezaket'e başörtüsünü çıkartma durumunun olup olamayacağını sordu. Ancak Nezaket bunu reddetti" dedi.

ERTELENDİ

Tanık Çağla Öztürk, ifadesinin devamında " Nezaket, 'Tabi ki başörtümü çıkartmayacağım' dedi. Özlem Hanım Nezaket'e, 'Aslında üniversite bizim seni almayacağımızı bilir. Seni niye gönderdi' dedi. Daha sonra Nezaketi gönderdiler ancak ben o gün orada staj yaptım. Normalde staj süresi 1 yıl ama okulumuz Nezaket'in bu olayı sebebiyle ikimizin de stajını o okuldan aldı. Bizim o okulda staj yapmamızı okul belirlemişti" diyerek ifadesini sonlandırdı.

Duruşma ertelendi.